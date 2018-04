Nicolae Dică a dezvăluit în conferinţa de presă premergătoare partidei cu CS U Craiova, că a refuzat câteva oferte din străinătate pentru a rămâne la FCSB. Totuşi, fostul decar din Ghencea nu are postul asigurat, fiind condiţionat de câştigarea titlului în Liga 1.

Momentan, Nicolae Dică e în grafic, fiind pe primul loc în Liga 1 cu FCSB, dar orice pas greşit îl poate costa postul. Tehnicianul mai are contract până în vară: "Puteam să mai am contract pe încă doi ani. Dacă patronul nu voia să rămân, nu rămâneam, important era să am rezultate. Eu sunt la mâna mea. Dacă... citeste mai mult