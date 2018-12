Proiectul “Investitii in tehnologii high-tech in vederea dezvoltarii avantajului competitiv pe pietele internationale”, cod MySMIS 114446, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către MATEC-CNC TECHNIK S.R.L. și are o valoare totală de 9.926.300,32 lei, din care 4.480.305,10 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR... citeste mai mult