Veşti bune de la Banca Naţională a României! Dobânda de politică monetară va fi menţinută la nivelul de 2,50% pe an, anunţă Agerpres. Decizia a fost luată de membrii Consiliului de Administraţie al BNR, în şedinţa de astăzi.

De asemenea, bancherii au hotărât păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit, precum şi menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,50% pe an. AGERPRES

