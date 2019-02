Anunt Convocator

Consiliul de Administratie al OUAI TEVESIL anunta convocarea Adunarii Generale in ziua de 06.03.2019 ora 11 la sediul Organizatiei din Com. Silistea, judetul Braila cu urmatoarea ordine de zi:

Raport de activitate al membrilor C.A. pentru anul 2018. 2 .Raport cenzorilor organizatiei asupra bilantului contabil la data de 31.12.2018.

Dezbaterea bilantului contabil al raportului de activitate al C.A si al raportului cenzorilor pentru anul 2018. Prezentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, planul de masuri al C.A si stabilirea cotizatiei pentru anul 2019. Diverse. In cazul in care sedinta adunarii generale nu este statutara, datorita neprezentarii membrilor, aceasta... citeste mai mult

