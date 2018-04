În ultimele luni, au apărut tot mai multe dovezi legate de transformarea cele mai mari rețele de socializare într-un serviciu plătit.

Oficialii Facebook au detaliat în urmă cu câteva zile rezultatele financiare pe primul trimestru al acestui an, scrie playtech.ro. În respectivul context, am aflat că toate scandalurile din ultimele luni nu au făcut decât să sporească notorietatea Facebook, iar profitabilitatea companiei a explodat.

Aproape niciodată nu s-a întâmplat ca o companie de dimensiunea gigantului american, aflată în acest stadiu de evoluție, să înregistreze o creștere de peste 50% a profitului de la an la an.... citeste mai mult

