Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât în ședința de luni majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, începând cu data de 9 ianuarie 2018, potrivit unui comunicat al instituției.

De asemenea, Consiliul de Administraţie al Băncii Centrale a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1% pe an, de la 0,75% pe an, iar rata dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3% pe an, de la 2,75% pe an.

Citește și: Avertisment DUR al experților din finanțe: DOBÂNZILE vor CREŞTE inevitabilFenomene extreme. Vine IARNA cu adevărat în România! Când... citeste mai mult