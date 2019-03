ANUNT ASTRIBUIRE CONTRACT SERVICII

A N U N T

privind atribuirea contractului de servicii avand ca obiect Servicii de formare profesionala in cadrul proiectului “Formare, Dezvoltare, Responsabilizare pentru prevenirea coruptiei si asigurarea eticii si integritatii in administratia publica a Municipiului Fetesti”, cod apel POCA/125/2/2/Cresterea transparentei, eticii si integritatii în cadrul autoritatilor si institutiilor publice, cod SIPOCA :444, cod proiect : 118782

AUTORITATEA CONTRACTANTA: U.A.T. Municipiul Fetesti, cu sediul in localitatea Fetesti, judetul Ialomita, Str. Calarasi, Nr.595, Bl.CF3, Sc.A, Et.2-4.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Procedura interna... citeste mai mult

