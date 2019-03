SC BRAIPIG SRL TITULAR AL PROIECTULUI “CONSTRUIRE INTALATIE DE COGENERARE CU MOTOARE PERKINS SI MANN, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA LUARII DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE DE CATRE AGENTIA MEDIULUI BRAILA, IN CADRUL PROCEDURII DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, PENTRU PROIECTUL “CONSTRUIRE INSTALATIE DE COGENERARE CU MOTOARE PERKINS SI MANN, PROPUS A FI AMPLASAT IN JUDETUL BRAILA, COM CHISCANI, DN2B KM 7, TARLA T64, UAF14, UAF 15, CONSTRUCTIA C23-CONTINUAREA PROCEDURII DE EMITERE A APROBARII DE DEZVOLTARE A PROIECTULUI, INTRUCAT PROIECTUL NU NECESITA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI... citeste mai mult

