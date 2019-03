SARBILL SERV SRL ANUNTA PUBLICUL INTERESAT DEPUNERII SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL “CONSTRUIRE HALA SPALATORIE AUTO,VULCANIZARE SI FOISOR PROPUS A FI AMPLASAT IN JUD BRAILA,COM SURDILA GAISEANCA SAT FILIPESTI,STR C FILIPESCU NR 53.

INFORMATIILE PRIVIND PROIECTUL PROPUS POT FI CONSULTATE LA SEDIUL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI-APM BRAILA,BDUL INDEPENDENTEI NR 16 BL B5 SI LA SEDIUL SC SARBILL SERV SRL DIN JUDETUL BRAILA, COM SURDILA GAISEANCA SAT FILIPESTI STR C FILIPESCU NR 53 IN ZILELE LUCRATOARE INTRE ORELE 9-13.

