AGRIDUDCOOP FARM COOPERATIVA AGRICOLA CU SEDIUL IN COMUNA ZAVOAIA, SAT DUDESTI, STR CRUCII, NR 14, TITULARA A PUZ “INFIINTARE SECTIE PROCESARE SI ACHIZITIE UTILAJE AGRICOLE”, AMPLASAMENT EXTRAVILAN COMUNA ZAVOAIA, SAT DUDESCU, TARLA 56 PARCELA 3, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII PRIMEI VERSIUNIA PLANULUI IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI DE MEDIU.

PUBLICUL INTERESAT POATE CONSULTA PROPUNEREA DE PUZ LA SEDIUL TITULARULUI SI LA SEDIUL APM BRAILA, BDUL INDEPENDENTEI BL B5, INTRE ORELE 9-13.

OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN... citeste mai mult

acum 32 min. in Locale, Vizualizari: 10 , Sursa: Info Braila in