SC CONCIVIA SA CU SEDIUL IN BRAILA STR CALEA CALARASILOR NR 161 TELEFON 0239616281 ANUNTA CA A DEPUS DOCUMENTATIA TEHNICA IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL/ACTIVITATEA FABRICAREA DE CONSTRUCTII METALICE SI PARTI COMPONENTE ALE STRUCTURILOR METALICE, FABRICAREA MORTARULUI,PREPARAREA PRODUSELOR DIN BETON PT CONSTRUCTII, AMPLASAT IN BRAILA CALEA CALARASILOR NR 333. DOCUMENTATIA POATE FI CONSULTATA DE CEI INTERESATI LA AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI BRAILA, BDUL INDEPENDENTEI BL B5 TELEFON 0339401834.



