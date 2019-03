SC AGRO NEGOITA SRL, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL “CONSTRUIRE SEDIU FERMA, SOPRON ADAPOST UTILAJE SI IMPREJMUIRE”, PROPUS A FI AMPLASAT IN JUDETUL BRAILA, EXTRAVILAN, COM SILISTEA, T129/2,P1,LOT1.

INFORMATIILE PRIVIND PROIECTUL PROPUS POT FI CONSULTATE LA SEDIUL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI-APM BRAILA, BDUL INDEPENDENTEI NR 16 BL B5 SI LA SEDIUL TITULARULUI SITUAT IN JUDETUL BRAILA, COMUNA CAZASU, SAT CAZASU STR LALELELOR NR 6 IN ZILELE LUCRATOARE INTRE ORELE 9.00-13.00.

