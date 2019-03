SC ELFI COM SRL CU SEDIUL IN BRAILA STR CAMPULUI NR 67 TELEFON 0740843930 ANUNTA CA A DEPUS DOCUMENTATIA TEHNICA IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL ACTIVITATEA SPALATORIE AUTO AMPLASAT IN BRAILA STR SOS RAMNICU SARAT NR 113...

Info Braila, 21 Februarie 2019