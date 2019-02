SC MIMBU SRL ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL “MARIREA CAPACITATII DE TRATARE BIOLOGICA A APELOR UZATE” PROPUS A FI AMPLASAT IN JUDETUL BRAILA, COM CHISCANI, EXTRAVILAN T64, P331,CF70147.

INFORMATIILE PRIVIND PROIECTUL PROPUS POT FI CONSULTATE LA SEDIUL APM BRAILA, MUN BRAILA BDUL INDEPENDENTEI NR 16 BL B5 SI LA SEDIUL TITULARULUI DIN JUDETUL BRAILA, COMUNA CHISCANI, DN2B KM7, PADUREA STEJARU T64,P334,P1/1/2T, IN ZILELE LUCRATOARE,INTRE ORELE 9-13.

OBSERVATIILE... citeste mai mult

acum 17 min. in Locale, Vizualizari: 11 , Sursa: Info Braila in