SC BRAIPIG SRL ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL “CONSTRUIRE INTALATIE DE COGENERARE CU MOTOARE PERKINS SI MANN”, PROPUS A FI AMPLASAT IN COM. CHISCANI, DN2B KM 7,TARLA T64, UAF 15, CONSTRUCTIA C23, JUDETUL BRAILA.

INFORMATIILE PRIVIND PROIECTUL PROPUS POT FI CONSULTATE LA SEDIUL APM BRAILA-MUN BRAILA, BDUL INDEPENDENTEI, NR 16 BL 5 SI LA SEDIUL TITULARULUI JUDETULUI BRAILA, COMUNA TUFESTI, TARLA 6, PARCELA 2-11, LOT 4, CLADIREA 12, IN ZILELE LUCRATOARE, INTRE ORELE 9-13.

OBSERVATIILE PUBLICULUI SE PRIMESC ZILNIC LA SEDIUL APM BRAILA.



comentariu

citeste mai mult

acum 11 min. in Locale, Vizualizari: 8 , Sursa: Info Braila in