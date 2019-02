SC ELFI COM SRL CU SEDIUL IN BRAILA STR CAMPULUI NR 67 TELEFON 0740843930 ANUNTA CA A DEPUS DOCUMENTATIA TEHNICA IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL ACTIVITATEA SPALATORIE AUTO AMPLASAT IN BRAILA STR SOS RAMNICU SARAT NR 113 DOCUMENTATIA POATE FI CONSULTATA DE CEI INTERESATI LA AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAILA, BDUL INDEPENDENTEI BL B5 TELEFON 0339401834.



acum 26 min. in Locale