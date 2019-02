SC LASELABI SRL CU SEDIUL IN JUDETUL BRAILA, MUNICIPIUL BRAILA STR INDUSTRIEI NR 92 TEL 0745887448, ANUNTA CA DEPUS DOCUMENTATIA TEHNICA IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE MEDIU PENTRU ACTIVITATEA INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR (INCLUSIV SPALATORIE AUTO)-COD CAEN 4520 (SPALATORIE AUTO SELF SERVICE-CONSTRUCTIE CU CARACTER PROVIZORIU), DESFASURATA LA PUNCTUL DE LUCRU AMPLASAT IN JUD BRAILA MUNICIPIUL BRAILA, STR INDUSTRIEI NR 92, DOCUMENTATIA POATE FI CONSULTATA DE CEI INTERESATI LA AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI BRAILA, BDUL INDEPENDENTEI BL B5 TELEFON 0339401834.

comentariu

citeste mai mult