SC CONCIVIA SA CU SEDIUL IN BRAILA, STR CALEA CALARASILOR NR 161 TEL 0239616281 ANUNTA CA A DEPUS DOCUMENTATIA TEHNICA IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATII DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL STATIE DE BETOANE SI SORTARE SPALARE AGREGATE, ACTIVITATEA PREPARARE BETOANE SI SORTARE-SPALARE AGREGATE MINERALE, AMPLASAT IN BRAILA ZONA INDUSTRIALA SUD-VARSATURA, DOCUMENTATIA POATE FI CONSULTATA DE CEI INTERESATI LA AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI BRAILA, BDUL INDEPENDENYTEI BL B5 TELEFON 0339/401834.

