SC TATCOSMY SRL CU SEDIUL IN SAT FLORICA COM. ROSIORI STR DALIEI NR 7 CUI 374362663, ANUNTA CA A DEPUS DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU PENTRU OBIECTIV “ATELIER TAMPLARIE” AMPLASAT IN SAT FLORICA,COM ROSIORI STR DALIEI NR 7.

DOCUMENTATIA POATE FI CONSULTATA LA APM BRAILA SITUATA IN MUN BRAILA BDUL INDEPENDENTEI BL B5 JUD BRAILA.



