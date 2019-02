CHIMAGRI SRL ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU PROIECTUL “CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SEMINTE CEREALE” PROPUS A FI AMPLASAT IN JUD BRAILA, COM CHISCANI EXTRAVILAN.

INFORMATIILE PRIVIND PROIECTUL PROPUS POT FI CONSULTATE LA SEDIUL AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAILA-MUN BRAILA, BDUL INDEPENDENTEI NR 16 BL B5 SI LA SEDIUL CHIMAGRI SRL DIN JUD BRAILA MUN BRAILA SOS VIZIRULUI KM 10+500, IN ZILELE LUCRATOARE INTRE ORELE 9.00-13.00.

OBSERVATIILE PUBLICULOUI SE PRIMESC ZILNIC LA SEDIUL AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI... citeste mai mult