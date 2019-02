PRIMARIA BORDEI VERDE CU SEDIUL IN SAT BORDEI VERDE STR PRINCIPALA NR 33 TITULARA A PUZ MODERNIZARE SI DOTARE STADION BORDEI VERDE, AMPLASAMENT SAT BORDEI VERDE, T49, 675/1, ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII PRIMEI VERSIUNI A PLANULUI IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI DE MEDIU.

PUBLICUL INTERESAT POATE CONSULTA PROPUNEREA DE PUZ LA SEDIUL TITULARULUI SI LA SEDIUL APM BRAILA, BD INDEPENDENTEI BL B5 INTRE ORELE 9-13.

OBSERVATII, COMENTARII SI SUGESTII SE PRIMESC IN SCRIS LA SEDIUL APM BRAILA BD. INDEPENDENTEI BL B5 IN TERMEN DE 18 ZILE DE LA APARITIA ANUNTULUI.



