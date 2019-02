SC SEMICRONS SRL CU SEDIUL IN ORAS IANCA STR GARII NR 79 TEL 0744266039 ANUNTA CA DEPUS DOCUMENTATIA TEHNICA IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL/ ACTIVITATEA COMERT CU RIDICATA AL DESEURILOR SI RESTURILOR COD CAEN 4677 AMPLASAT IN ORAS IANCA STR GARII NR 79. DOCUMENTATIA POATE FI CONSULTATA DE CEI INTERESATI LA AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, BDUL INDEPENDENTEI BL B5 TELEFON 0339401834.

comentariu

citeste mai mult

acum 31 min. in Locale, Vizualizari: 13 , Sursa: Info Braila in