SC MISTRAL CONFEZIONI SA CU SEDIUL IN BRAILA STR CHISINAU NR 2 BL M SC4 ET2 AP 72, TELEFON 0799833694, ANUNTA CA A DEPUS DOCUMENTATIA TEHNICA IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL FABRICA DE CONFECTII TEXTILE/ ACTIVITATEA FABRICAREA DE ARTICOLE DE LENJERIE DE CORP COD CAEN 1414 AMPLASATA IN BRAILA ALEEA MECANIATORILOR, ZONA LIBERA, PERIMETRUL II.

DOCUMENTATIA POATE FI CONSULTATA DE CEI INTERESATI LA AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAILA, BDUL INDEPENDENTEI NR 16 BL B5... citeste mai mult

acum 29 min. in Locale, Vizualizari: 18 , Sursa: Info Braila in