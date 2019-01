SC CUNAX FEROSTIL SRL CU SEDIUL IN BRAILA, STR PLUTINEI NR 6 ANUNTA CA A DEPUS DOCUMENTATIA TEHNICA IN VEDEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU 6/12.01.2012 AFERENTA ACTIVITATILOR COD CAEN 2410, 2511, 2550 DESFASURATA LA PUNCTUL DE LUCRU AMPLASAT IN STR OLTENIEI 1C JUD BRAILA.

DOCUMENTATIA POATE FI CONSULTATA DE CEI INTERESATI LA AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAILA, BDUL INDEPENDENTEI NR 16 BL B5 TELEFON 0339/401834.



