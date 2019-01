SC ONIAFAB TRADE SRL cu sediul in com. Cazasu sat Cazasu str. Ramnicu Sarat nr 271 cam 2 jud Braila anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de autorizatie de mediu, in scopul desfasurarii activitatii- Intretinerea si repararea autovehiculelor (spalatorie auto) cod CAEN 4520 pe amplasamentul din mun. Braila str. Calea Calarasilor nr 362A jud Braila.

Informatii privind impactul asupra mediului al activitatii pentru care se solicita autorizatia de mediu pot fi consultate zilnc de luni pana joi, la sediul APM Braila din Bdul Independentei nr 16 bl B5 in zilele de luni-vineri, intre... citeste mai mult

