SC MIOFAN AGROTRANS SRL cu sediul in |Municipiul Braila str Rahovei nr 162 titulara a PUZ Construire Spatiu Comercial Tip Penny Market, amplasament oras Ianca,Calea Brailei nr 9 (T39, p100/2 lot 2) anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului in vederea obtinerii avizului de mediu.

Publicul interesat poate consulta propunerea de PUZ la sedul ttularului si la sediul APM Braila bd Independentei bloc b5 intre orele 9-13.

Observatii, comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Braila Bd Independentei bloc B5 in termen de 15 zile de la aparitia anuntului.



