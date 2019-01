SC SARBILL SERV SRL cu sediul in jud. Braila com.Surdila Gaiseanca titular al Planului Urbanistic de Detaliu Construire Hala Sapalatorie Auto,Vulcanizare si Foisor sat Filipesti amplasament str Filipesti nr 53,anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Planului in vederea obtinerii aviului de mediu pentru planul ma8i su s metinoat.

Publicul poate consulta propunerea de PUD la sediul titularului si la sediul APM Braila,Bdul Independentei nr 16 bl B5 intre orele 9-14.

Observatii, comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Braila in termen de 18 zile de la data publicarii primului

