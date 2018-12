SC GROPENEANU COM SRL ANUNTA PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DECIZIEI APM BRAILA DE INCADRARE A PUZ MODERNIZARE AMENAJARE PISCICOLA BLASOVA, IMPLEMENTAT IN JUDETUL BRAILA, COMUNA FRECATEI, ZONA DE AGREMENT BLASOVA:PLANUL NU NECESITA REALIZAREA EVALUARII DE MEDIU SI SE SUPUNE PROCEDURII DE ADOPTARE FARA AVIZ DE MEDIU.

PROIECTUL DECIZIEI DE INCADRARE SI MOTIVELE CARE O FUNDAMENTEAZA POT FI CONSULTATE LA SEDIUL APM BRAILA-MUNICIPIUL BRAILA.BDUL INDEPENDENTEI NR 16 BL B5 IN ZILELE LUCRATOARE INTRE ORELE... citeste mai mult