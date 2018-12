SC CRANAD SRL REPREZENTANT SUSANU STEFAN CRISTIAN cu sediul social in municipiul Braila,str Gradinii publice nr 6 lot 7 etaj 1 judetul Braila,este titular al Planului Urbanistic Zonal Operatiuni Cadastrale si notariale- Dezmembrare teren, propus a fi amplasat in jud Braila, com Chiscani,Sat Chiscani intravilan,Tarla 113, parcela 722 lot 3/1/1/1.

Anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Planului in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Planul mai sus mentionat.

Publicul interesat poate consulta propunerea de PUD... citeste mai mult

