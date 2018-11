Constantin si Ilinca SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Construire hala productie,ambalare,depozitare,condimente,amenajare,parcare betonata si imprejmuire, propus a fi amplasat in judetul braila, comuna Vadeni, satul Baldivinesti, intravilan CV9 p188/1 lot 1, proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de icnadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Braila,munBraila Bdul Independentei nr 16 bl B5 in zilele lucratoare intre orele

