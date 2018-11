Primaria Municipiului Braila cu sediul in Pta Independentei nr 1 anunta publicul interesat intentia de elaborare de catre SOCIETATEA TELORIAN COM SRL a planului urbanistic zonal ce are ca obiectiv CONSTRUIRE DEPOZIT (P) PENTRU PRODUSE INDUSTRIALE la adresa str. Ramnicu Sarat nr 81, Municipiul Braila.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la camera 20 din Primaria municipiului Braila sau la telefon 02396949478 int 121 persoana de contact inspector Madalina Iordache in perioada 06 noiembrie 2018-16 noiembrie 2018.





comentariu

citeste mai mult

acum 43 min. in Locale, Vizualizari: 23 , Sursa: Info Braila in