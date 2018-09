TEBU CONSULT INVEST SRL titulara a proiectului pentru Imbunatatirea conditiilor de operare si cresterea capacitatii statiei de potabilizare apa,propus a fi amplasat in judetul Braila, comuna Gropeni, satul Gropeni, DJ 212 tarlaua 106, parcela 485 lot 5 anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Braila din mun. Braila Bdul Independentei nr 16 bl B5 in zilele lucratoare intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet... citeste mai mult

