ECOAQUA SA-Sucursala Calarasi, informeaza clientii beneficiari ai serviciului de alimentare cu apa potabila si de canalizare, ca in perioada mai- iunie 2018, desfasoara activitatea de notificare a tuturor datornicilor de la blocuri si case in vederea recuperarii sumelor restante, conform procedurilor existente la nivelul societatii.

Prin prezenta, notificam clientii restantieri cu privire la obligatia achitarii acestor servicii in termenul legal inscris pe factura.

Atentionam debitorii ca in cazul neachitarii... citeste mai mult