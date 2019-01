Anul recordurilor la Loga Dance School

Sportivii de la Loga Dance School au participat anul trecut la 21 de concursuri in Romania, Ungaria si Slovacia, unde au obtinut 166 de medalii din care 33 de aur, 32 de argint, 24 de bronz, 77 de medalii pe locurile 4, 5, 6 si 7 in finala.

Important e ca mai mult de jumatate din aceste medalii, mai exact 89, au fost pe primele 3 locuri pe podium!

In 2018, sportivii au participat in clasele Hobby, E si D, in acest an mai multe perechi au trecut la o categorie superioara in clasa C.

"Fata de campionatul national de clase din 2017, cand scoala de dans a avut o singura pereche finalista, in 2018 am avut 3 finalisti la