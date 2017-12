Anul Nou in jurul lumii: Cum se sarbatoreste Revelionul in alte tari Anul Nou este sarbatorit cu entuziasm peste tot, insa exista traditii si obiceiuri diferite in colturile lumii.

Sursa foto: Prostock-studio / Shutterstock.com International Iata cateva dintre cele mai interesante, dar si bizare moduri de a sarbatori trecerea dintre ani.

Danemarca In noaptea dintre ani, danezii obisnuiesc sa sparga farfurii la usile prietenilor, acest lucru simbolizand fratia si legatura dintre ei. Astfel, cu cat mai multe farfurii sparte vor fi gasite la usa, cu... citeste mai mult

