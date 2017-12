Anul Nou de-a lungul istoriei Sărbătorirea Noului An pe 1 ianuarie este un fenomen relativ nou. Calendarul Roman Timpuriu avea ca reper ziua de 1 martie ca trecere într-un nou an. În ianuarie se începe marcarea unui nou an după anul 153 înaintea erei noastre. Dar serbarea nu era respectată cu adevărat. Prima lecţie a timpului este că trece. Prima realitate observată de către om este propria îmbătrânire. Omul a simţit nevoia să "oprească" timpul. Astfel s-a născut convenţional Calendarul. Calendarul Roman... citeste mai mult

