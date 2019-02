Anul eclipselor 2019

Un an nou, cu noi energii.

Un an cu 5 eclipse (de soare și de lună), în momente strategice (la început, la mijloc și la final de an).

Începem anul 2019 cu o eclipsă parțială de soare, pe 5(6) ianuarie.

Eclipsele simbolizează mari transformări, oportunități de schimbare.

Eclipsele de soare, care se petrec în apropiere de luna nouă, se referă cel mai adesea la schimbări pozitive în circumstanțele exterioare ale vieților noastre: serviciu, familie, relații, financiar, școală etc. De cele mai multe ori simbolizează noi începuturi și noi proiecte.

Suntem împinși chiar de la începutul anului să facem schimbări în exteriorul nostru, care să ne ajute să ne aliniem mai bine cu...