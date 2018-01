Am intrat în Anul Centenar! Cum spuneam recent la o întîlnire pe această temă, doresc ca la sfîrşitul acestui an să privesc înapoi cu mîndrie. După cîte văd în jur, cred că am pretenţii cam mari. Fiecare popor care se respectă îşi preţuieşte mersul prin istorie şi îmi doresc ca poporul din care fac parte să aibă emoţia acestui Eveniment. Da, au trecut o sută de ani de cînd România a devenit Mare, mai puternică, luată în seamă. Să nu uităm că acei bărbaţi ai neamului românesc au fost vizionari.

