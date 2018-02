Anul Câinelui care, potrivit calendarului chinezesc, începe vineri, va aduce de toate liderilor politici ai lumii, mai puţin sănătate. In orice caz, asa prezic maeştrii feng shui din Hong Kong.



Astfel, preşedintele american, Donald Trump, născut în 1946, alt an al câinelui, riscă un an dificil, deoarece animalul său din zodiacul chinezesc se va lupta cu câinele din 2018, au explicat mai mulţi experţi asiatici în geomanţie. Arta feng shui - care semnifică vânt şi apă - a avut dintotdeauna o influenţă considerabilă în Asia, ai carei locuitori îi respectă principiile cand este vorba de aranjarea mobilierul din... citeste mai mult