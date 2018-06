Am adresat Inspectoratului Școlar Ialomița o adresă prin care solicitam informații privind eventuala organizare de către instituțiile școlare de profil din județ a ceea ce este îndeobște cunoscut sub termenul „Grădiniță de vară”. Am primit următorul răspuns, pe care-l publicăm integral.

Comunicat de presă

Referitor la funcționarea grădinițelor cu program prelungit pe perioada vacanței de vară, Inspectoratul Școlar Județean Ialomița face următoarele precizări, conforme cu procesul-verbal nr.7699 din data de 12 iunie 2018 de la ședința cu directorii grădinițelor cu program prelungit și... citeste mai mult

azi, 05:47 in Locale, Vizualizari: 36 , Sursa: Ialomita in