Vremea a bătut orice recorduri luna trecută. A fost cea mai calda lună aprilie de cand se fac măsurători meteorologice. Specialiștii spun că temperaturile au fost chiar si cu 10 grade peste cele normale. Iar de vină a fost un val de aer african, care a ajuns in sud-estul Europei. În plus, concentrația de dioxid de carbon din atmosferă a ajuns la cote alarmante, atrag atenția meteorologii.

Cea mai caldă lună aprilie din istorie. Chiar dacă e încă primăvară, cel putin calendaristic, temperaturile sunt mai degrabă de vară. Iar in ultima lună au depășit constant media normală pentru aceasta perioadă.

De la zăpadă, România... citeste mai mult

