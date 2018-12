Numerologul Romeo Popescu a fost invitatul lui Răzvan Dumitrescu în emisiunea „Subiectiv”. Acesta a făcut o serie de previziuni numerologice pentru România în 2019.

„E de bine. Pentru noi toți este de bine, orice s-ar întâmpla, ne vom da seama că acel lucru ne va ajută. Este un an puternic pentru România. România egal 8, dar ea este născută în 24 ianuarie 1859

România este în ciclu evolutiv într-un an 18. Din 24.01. 2019 va intra într-un an personal cu numărul 8. Focusul puterii va fi pe țara asta.

Asta înseamnă că o să fie zone... citeste mai mult

Sursa: Antena 3