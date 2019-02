​O locomotivă a schimbării – care oprește doar în gările ”momentelor potrivite” și doar pentru câteva minute sau ore.

Am început anul 2019 sub semnul alegerii fundamentale:

Nou sau vechi?

Viața sau moartea?

Schimbarea cu ceva nou sau menținerea a ceva vechi?

Întreaga lună ianuarie 2019, cu eclipsele puternice de soare și lună, la luna plină (din 6 ianuarie) și luna nouă (21 ianuarie) a stat sub semnul alegerii interioare: vechea energie versus noua energie.

Vechea energie a fost prezentă în toate formele, cu toate ispitele și amintirile legate de ”vremurile bune de altă dată”.

Vechea energie a etalat cărțile câștigătoare ale poftelor... citeste mai mult