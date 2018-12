”Anul 2018 a fost un an bun din punct de vedere administrativ. În 2019 vom putea arăta lumii cum arată proiectele noastre implementate” Cum a fost 2018?

” A fost un an bun, nu foarte bun, asta pentru că, știți, banii nu vor ajunge niciodată (...) Unde am fost deficititari? La capitolul asistenți personali, acolo unde, din lipsă de fonduri, am fost nevoiți să alocăm bani de la unele investiții. E vorba de piața comunei noastre, obiectiv pe care îl vom finaliza în 2019, cei 300 de mii de lei alocați pentru reabilitare, a trebuit să îi folosim pentru funcționarea primăriei Spermezeu, din care 150 de mii de lei pentru plata asistențiilor personali”, a explicat... citeste mai mult

azi, 18:14 in Locale, Vizualizari: 29 , Sursa: Mesagerul in