Magazinul online Sculestern.ro, specializat în comercializarea de tip teleshopping a produselor de bricolaj şi DIY (Do It Yourself), estimează că va încheia anul acesta cu afaceri de 3,2 milioane euro, în creştere cu 28% faţă de 2016, în condiţiile...

Ziarul Financiar, 30 Noiembrie 2017