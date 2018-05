România pierde anual 140.000 de locuitori. Principalele cauze sunt migrația și sporul natural negativ. Iar economia are grav de suferit. Potrivit statisticilor , țara moastră pierde în fiecare an câte 2 miliarde de euro din această cauză. În aceste condiții, “dacă ar fi să facem o proiecţie simplistă, vom vedea că în următorii 4- 5 ani populaţia va scădea sub 19 milioane de persoane“, avertizează Tudorel Andrei, preşe­dintele Institutului Naţional de Statistică, potrivit ZF. Din cauza conditiilor grele din... citeste mai mult