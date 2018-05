Asociaţia Europeană de transferuri de IMM-uri a lansat o platformă pan-europeană în cadrul căreia antreprenorii şi companiile să poată vânde sau cumpăra afaceri de tip start-up. Platforma Transeo, lansată în cadrul unui summit la Luxemburg, are ca obiectiv stimularea achiziţiilor şi creşterea numărului de IMM-uri la nivel internaţional, dar şi o mai bună cooperare între statele UE.

“Europa are nevoie să crească numărul locurilor de muncă şi are nevoie de mai multe oportunităţi, iar transferul IMM-urilor ar putea contribui la acest lucru. În acest context avem nevoie de simplificare reglementării, precum şi impozitarea... citeste mai mult