Patrick Mouratoglou (48 de ani) nu poate trece peste scandalul provocat în finala US Open 2018 şi le propune şefilor WTA să ia în calcul autorizarea coachingului în tenisul feminin.

După ultimul act de la Flushing Meadows, în circuitul WTA s-a iscat o amplă dezbatere care a avut ca "epicentru" schimbarea regulilor care-i vizează pe antrenori. Dacă Darren Cahill şi Simona Halep pledează chiar pentru eliminarea on court coaching-ului, considerând că e de datorie fiecărei jucătoare să se descurce singură pe teren, antrenorul Serenei Williams are o altă viziune. Una pe care a împărtăşit-o cu fanii tenisului.

"Autorizarea coachingului într-un univers care-l...

