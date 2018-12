"Că am depăşit spaţiul tehnic, am avut o discuţie cu Marius Croitoru. A fost o discuţie mai prietenească, eu am respect pentru Croitoru, el la fel pentru mine. Acum nu am ce să mai comentez. Pur şi simplu am fost eliminat, gata, s-a terminat.



Într-adevăr, am făcut o primă repriză foarte bună. Am arătat ca o echipă matură, chiar dacă am primit gol din fază fixă, jocul mergea spre poarta celor de la Botoşani. Aş vrea să continuăm pe aceeaşi linie. Nu ne-a fost uşor, ştiam că o să rişte totul. O victorie meritată, o victorie care ne dă speranţe, chiar dacă sunt mici, noi credem... citeste mai mult

