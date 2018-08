"Sepsi este o echipă foarte greu de învins, o nucă tare în Liga 1. Am primit doar 4 goluri, 3 din faze fixe, dar și ele fac parte din fotbal. Sper să rămânem cu cea mai bună defensivă din campionat. Astăzi am vrut să obținem toate punctele, dar jocul nu s-a ridicat la așteptările noastre. Este un rezultat echitabil totuși.



Velev și-a spart arcada. Vom vedea. Sper să se refacă, nu vreau să avem jucători accidentați. Eu mi-aș dori să câștig titlul, chiar mi-aș dori asta, dar e foarte greu", a declarat Neagoe citat de Gsp



"Mă bucur că nu am pierdut în seara asta. Este un teren dificil. Mi-aș fi dorit un duel cu fratele meu, Lorand, dar din păcate este accidentat.

